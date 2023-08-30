بالفيديو.. تفاصيل استقبال علماء الأزهر من قبل آلاف الإندونيسيين

علق الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على استقبال علماء الأزهر من قبل آلاف الإندونيسيين، قائلا: "هذا الأمر يعبر عن تأثير الدولة المصرية ومؤسساتها في عدد كبير من الدول ونفوس أبنائها".

وقال "الحديدي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، إن القوى الناعمة المصرية تلعب دورا مهما جدا في التأثير الفكري والثقافي والمعرفي ونشر المحبة للهوية المصرية بصورتها العامة، سواء مؤسسات دينية أو ثقافية في مختلف الدول.

وتابع: "قبل هذه الاحتفالية المنتشرة صورها، جلسنا في موكب يمر فيه الطلاب من الظهر إلى بعد المغرب، والفريق الذي يمر في هذا الموكب لا يمر ثانية، فقد شارك الطلاب في هذه الاحتفالية، وهو ما يدل على اعتزازهم بمؤسسة الأزهر الشريف وعلمائه والدولة المصرية ومحبتهم لمصر".

وأدرف أن هذا الأمر تنعكس آثاره الفكرية والثقافية بشكل كبير جدا في مدى القدرة على استثمار هذا الدور لتوطيد علاقات متنوعة فيما يخص الدولة المصرية والمؤسسة الدينية، وخاصة أن الأزهر الشريف يستقبل 65 ألف طالب وافد من دول العالم".