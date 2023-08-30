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الأربعاء 30 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تدعو جميع الأطراف في الجابون إلى تسوية الخلافات عبر الحوار

الجابون
الجابون
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دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون الأطراف المعنية في الجابون إلى تسوية خلافاتها من خلال الحوار، واستعادة النظام الطبيعي في أقرب وقت ممكن.
وطلب المتحدث - خلال مؤتمر صحفي، اليوم /الأربعاء/، نقلته شبكة "سي جي تي إن" الصينية - من الأطراف المعنية ضمان السلامة الشخصية للرئيس الجابوني علي بونجو أونديمبا، وتسوية خلافاتها من خلال الحوار. 
وكان ضباط كبار بالجيش الجابوني قد أعلنوا استيلاءهم على السلطة بعد إعلان الرئيس على بونجو فوزه بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس /الثلاثاء/، حيث حصل بونجو على 27ر64% من الأصوات.
 

الصين الجابون