منسق الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي: سنبحث التطورات الجارية في الجابون

قال منسق الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن ما يحصل في غرب أفريقيا مسألة مهمة لأوروبا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيبحث التطورات الجارية في الجابون، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

وكان قد أعلن مجموعة من الضباط الكبار بالجيش الجابوني، بعد استيلائهم على السلطة، "إغلاق الحدود حتى إشعار آخر"، وسط سماع إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل.

وخلال ظهورهم على التليفزيون الرسمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أعلن العسكريون إنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات".

وأكدت المجموعة المكونة من حوالي 12 عسكريا، أنها "قررت الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم، بسبب حوكمة غير مسئولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى"، لافتة إلى أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد.

وقرر قادة الانقلاب في الجابون عبر وزارة الاتصالات قطع الإنترنت وتعليق عمل وسائل الإعلام الفرنسية مؤقتا، وأثار القرار دهشة وعدم فهم وسائل الإعلام الفرنسية هناك، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.