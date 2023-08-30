فولهام يضم نجم دفاع ليستر سيتي

أعلن نادي فولهام الإنجليزي توقيع صفقة ضم المدافع البلجيكي تيموثي كاستانيي من ليستر سيتي، بحوالي 15 مليون جنيه إسترليني، وقام اللاعب بالتوقيع على عقد يمتد حتى صيف عام 2027، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

كاستانيي، البالغ من العمر 27 عامًا والذي خاض 33 مباراة دولية مع المنتخب البلجيكي، عبّر عن سعادته بالانضمام إلى فولهام وأعرب عن ارتياحه لهذه الخطوة، وتعزز تلك الصفقة دفاع فولهام وتضيف خبرة للفريق الذي يسعى لتحقيق النجاح في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم كاستانيي، الذي بدأ مسيرته مع جينك البلجيكي، إلى ليستر سيتي قادما من أتلانتا الإيطالي عام 2020 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، وشارك في 112 مباراة مع ليستر سيتي الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو الماضي.