الفنادق: بدء طباعة شعار نجومية المنشآت وفقا للتصنيف الجديد

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، عن بدء تلقي طلبات الفنادق "المرحلة الثانية" للحصول على الشعار الخاص بتصنيف المنشآت الفندقية وفقا لكود الخدمة الجديد h.c وذلك في إطار الزيارات التي تقوم بها اللجنة العليا المشكلة من وزارة السياحة للفنادق لتحديد الدرجة المصنف عليها الفندق طبقا للمواصفات الفندقية الجديدة.

وقالت الغرفة، فى بيان لها اليوم، إنه في ضوء الزيارات التي تقوم بها اللجنة الفنية المشكلة من الوزارة لتحديد درجة النجومية المصنف عليها الفندق، طبقا للمواصفات الفنية لكود h.c، فإن الغرفة بصدد استقبال طلبات الفنادق من المرحلة الثانية لاستلام لوحة شعار درجة تصنيف الفندق الجديدة، وفقا لتقرير اللجنة الفنية، وعلى الفنادق سرعة التقدم بطلباتها وسداد الرسوم للغرفة.

وكانت أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، عن تصميم وطباعة شعار جديد لها، يتم تعليقه في مكان بارز داخل الفندق وفقا للقرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019، بشأن قواعد تصنيف المنشآت الفندقية HC.

وقالت الغرفة، إنه بناءا على قواعد التصنيف الجديدة، وتقارير لجان المرور المكلفة من جانب وزارة السياحة والآثار، بمراجعة وتطبيق درجة تصنيف الفنادق وفقا لقواعد hc، فإنه سيتم تنفيذ شعار جديد للفنادق الثابتة فئة 3،4،5 نجوم من مادة الرخام، وشعار أخر مختلف لفنادق فئة 1،2 نجمة، والفنادق العائمة من مادة أكليرك.

وأشارت الغرفة، إنه على الفنادق كافة سرعة التقدم بطلب لشراء الشعار الجديد، مرفقا به آخر تقييم صادر للفندق من وزارة السياحة والآثار، مع سداد رسم الشعار الجديد: "2000 جنيه للفنادق 3،4،5 نجوم، و700 جنيه لفنادق النجمة والنجمتين والعائمة"، وذلك في موعد أقصاه 15 مايو الماضي، حتى يتسنى للغرفة التعاقد على التصنيع والتوريد.