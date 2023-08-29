الجارديان فجرت القضية.. عبد اللطيف: يمكننا استعادة آثارنا من المتحف البريطاني

أعرب أ.د.محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق عن تأييده لفكرة مطالبة الدول باستعادة الآثار الخاصة بها من المتحف البريطاني،وذلك عقب إختفاء حوالي 2000 قطعة من هناك.

عبد اللطيف قال: كي نطالب باستعادة آثارنا من هناك لا بد من عدة نقاط،حيث من الضروري اتباع الطرق الرسمية والدبلوماسية فى تلك المطالبة،ودراسة القوانين والفترات الزمنية التى استطاعت فيها بريطانيا اخذ تلك الآثار،لوقوع مصر تحت الاحتلال فى تلك الفترات ولم يكن القرار بالموافقة مصريا خالصا ابدا.

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين فى كافة التخصصات،لتكون هى فريق العمل مع الحرص علي اختيارهم بحيادية وتجرد،مثلما حصل او على غرار فريق الدفاع عن مصر فى استرجاع طابا،مع ضرورة زيادة الوعى لدى الجمهور وتبنى وسائل الإعلام للقضية،حتى نكون رأيا شعبيا يكون له صدى فى المجتمع الداخلي ودول العالم الخارجى.

كانت القضية قد تفجرت منذ عدة أيام،حيث نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريراً علي موقعها عن استقالة مدير المتحف البريطاني هارتويج فيشر بعد الاشتباه في حدوث سرقات،حيث تنحى عن منصبه وتراجع نائبه عن تعامله مع سرقة القطع الأثرية المشتبه بها على نطاق واسع.

وحسب الصحيفة حدث ذلك في أعقاب سلسلة من الأخطاء الفادحة التي أثارت إحراجًا دوليًا،وقال هارتويج فيشر إنه يتحمل المسئولية عن فشل المتحف في الاستجابة بشكل صحيح للتحذيرات بشأن السرقات المشتبه بها لآلاف القطع من المتحف البريطاني في عام 2021.