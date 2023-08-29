ريتشارليسون يقود هجوم توتنهام أمام فولهام بكأس الرابطة الإنجليزية

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لنادي توتنهام، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة مضيفه فولهام، اليوم الثلاثاء، في إطار الدور الثانى لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

تقام المباراة على ملعب "كرافين كوتاج" فى تمام العاشرة إلا الربع مساء، ويقوده هجوم توتنهام، ريتشارليسون إلى جانب بيرسيتش ويعاونهم لو سيلسو وسكيب من الخلف، فيما يجلس الكوري الجنوبي هيونج مين سون وجيمس ماديسون على دكة البدلاء.

يبدأ توتنهام المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: فورستر.

خط الدفاع: رويال، سانشيز - فان دي فين - دافيز.

خط الوسط: هوييبرج - لو سيلسو - سكيب.

خط الهجوم: سولومون - ريتشارليسون - بيرسيتش.

وفاز توتنهام في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام بورنموث بهدفين نظيفين فيما تعادل فولهام مع فريق أرسنال بهدفين لكل فريق.

