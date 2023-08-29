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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مختص بالشأن الأوروبي: الفرصة سنحت لتوسع حلف الناتو بعد حرب أوكرانيا

حلف الناتو
حلف الناتو
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قال محمد الخفاجي الصحفي المختص بالشأن الأوروبي، إن الدول التي لها حدود مع روسيا كانت ممنوعة من دخول حلف الناتو، وفق اتفاقية قديمة وقعت مع الرئيس الروسي بوريس يلتسن عام 1993.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من برلين مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الدول الغربية كانت ملتزمة بهذه الاتفاقية، ولم تكن أوروبا تثير حفيظة روسيا في هذا المجال.

وأوضح أنه بعد الحرب الروسية على أوكرانيا رأت الدول الأوروبية أنه لا جدوى إذن من هذه الاتفاقية القديمة، وبعد تيقنهم من أن روسيا لا يمكن أن تحارب دولتين في وقت واحد، بدأت هذه الدول في استغلال الفرصة وسعت للانضمام لحلف الناتو.

وذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لشن هجمات مدمرة على أوكرانيا ليعيطي أوروبا وحلف الناتو درسا خطيرا، لكن في الواقع يعلم الجميع أن بوتين لا يمكنه أن يذهب إلى أبعد من ذلك، وباتت فرصة سانحة لحلف الناتو للتوسع.


 

محمد الخفاجي الصحفي المختص بالشأن الأوروبي حلف ناتو الرئيس الروسي بوريس يلتسن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين