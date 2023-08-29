ads
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدًا.. فاطمة عادل تحيى حفلًا في ساحة الهناجر

المطربة فاطمة عادل
المطربة فاطمة عادل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنطلق فعاليات الليلة الرابعة عشرة من برنامج صيف الإنتاج الثقافى، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

يقضى جمهور المسرح فى الجزء الأول من حفل، مع فرقة "أكوردونيلا" بقيادة عازف الأوكورديون رفيق جمال، وتقدم عدد من المقطوعات الموسيقية الشهيرة.

أما الجزء الثانى من الحفل، فتشدو فيه الفنانة فاطمة عادل، وفرقتها الموسيقية، بباقة متنوعة من أشهر الأغانى لنجوم الطرب، بجانب أغانى من السيرة الهلالية.

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيهًا.

فاطمة عادل فرقة أكوردونيلا ساحة مركز الهناجر للفنون