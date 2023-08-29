“ تعليم منيا القمح” تعقد اختبارات اللياقة البدنية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الرياضية

شارك عبد الشافي حسن مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح، في حضور اختبارات اللياقة البدنية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الرياضية بمنيا القمح.

وجه مدير عام الادارة التعليمية بمنياالقمح كلمه إلى الطلاب لرفع معنوياتهم وشجعهم على أن يتمسكوا بحلمهم ويحققوا الهدف الذى من أجله موجودين ليجتازوا اختبارات القدرات ليلتحقوا بالمدرسة الرياضية.

ووجه حسن رسالة طمأنه إلى أولياء الأمور الموجودين مرحبا بهم وقال لهم اطمأنوا ابناؤكم ابطال ومستقبلهم فى ايدى أمينة وقال لهم أن لجنة الاختبارات تعمل بكل شفافية ولايوجد اى مجال للواسطة أو المحسوبية نهائيا متمنيا لهم التوفيق.

رافقه بالزيارة، محمود عبدالصادق مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالإدارة، وأسامة سعيد مدير التعليم الاعدادى بالادارة، وليد الهوارى مدير شئون الطلبة بالادارة وعضو التحرك السريع، عصام العوضى المسئول الاعلامى للإدارة

كان فى استقبالهم، محمود غيث مدير المدرسة الرياضية بمنياالقمح، وهشام عطية موجه اول التربية الرياضية بمنياالقمح، ومرقص عبدالمسيح رئيس قسم التعليم الاعدادى بالادارة وأعضاء لجنة اختبارات اللياقة البدنية بالمدرسة الرياضية بمنيا القمح.

تفقد مدير عام الادارة التعليمية بمنياالقمح مراحل اختبارات اللياقة البدنية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة الرياضية بمنياالقمح بملاعب المدرسة المختلفة وتحدث إلى الطلاب وأعضاء لجنة الاختبارات والتقى بأولياء الأمور وطمأنهم على أبناؤهم وأكد لهم أن لجنة الاختبارات تعمل بشفافية وامانه ولامكان للواسطة والمحسوبية ابدا وأن الهدف من الاختبارات هو اختيار أفضل العناصر.