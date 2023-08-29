رئيس جامعة المنوفية: صرف مكافئتين للعاملين بمناسبة المولد النبوى الشريف والعام الدراسى الجديد

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة بحضور الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

ووافق المجلس على صرف مكافئتين للعاملين بالجهاز الإداري الأولى بمناسبة المولد النبوي الشريف قدرها شهر ونصف بحد أدنى ٧٥٠ جنيها، والثانية بمناسبة قرب بدء العام الدراسى الجديد قدرها شهر ونصف بحد أدنى ٧٥٠ جنيها، متمنيا عاما دراسيا سعيدا على الجميع.

استهل رئيس الجامعة الاجتماع بتوجيه التهنئة للدكتور محمد النعمانى لصدور القرار الجمهورى بتعيينه عميدا لكلية الطب، متمنيا له التوفيق فى استكمال مسيرة العمل بالكلية، كما وجه الشكر للدكتور ناصر عبد البارى على مجهوداته خلال الفترة التى تولى فيها القيام بعمل عميد الكلية.

واستعرض رئيس الجامعة أهم الفعاليات والأنشطة التى تمت خلال هذا الشهر منها اجتماع اللجنة الدائمة للتعبئة العامة، واستقبال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ومحمد موسي نائب محافظ المنوفية وذلك على هامش فاعليات مؤتمر الحوار الوطني والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى تنظمه جامعة المنوفية بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنوفية.

وتطرق رئيس الجامعة إلى استقبال وفد مركز التكامل السوداني المصري لبحث أوجه وصور التعاون بين المؤسسات التعليمية المصرية والجامعات السودانية ووضع حلول وأسس لالتحاق الطلاب السودانيين المقيمين في مصر بالجامعات المصرية للدراسة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها بلادهم، واستقبال وفد مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية لبحث سبل التعاون بين الجامعة والمؤسسة بشأن تعزيز خدمات القطاع الطبي ودعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية الطبية من خلال القوافل الطبية المتكاملة داخل محافظة المنوفية.

وأحاط رئيس الجامعة الأعضاء بما تم خلال الاجتماع بمديري عموم الجامعة لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة وآليات سير العمل ومقترحات تطوير الأداء في الفترة المقبلة، والمشاركة في فعاليات مؤتمر التميز في البحث العلمي بعنوان "مستقبل الانتاج المعرفي في مصر" والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت مصر، المشاركة في فعاليات جلسة المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، المشاركة في فعاليات افتتاح معرض أخبار اليوم التعليمي بحضور كلا من السيد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.

وأشار رئيس الجامعة إلى الزيارة التى قام بها إلى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمقر ديوان عام المحافظة في إطار مناقشة الاستعدادات وسبل الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بجامعة المنوفية الأهلية استعدادا لاستقبال العام الدارس الجديد، ووجه الشكر لمحافظ المنوفية لدعمه وتكليفه بتذليل أى عقبات خلال زيارته لجامعة المنوفية الأهلية وتفقده لجميع المنشآت، وإشادته بحجم الإنجاز الكبير الذى تم بها، مضيفا أنه أيضا استقبل فى هذا اليوم اللواء هيثم زكي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية وذلك بمقر جامعة المنوفية الأهلية لمُتابعة آخر التطورات المُتعلقة بتجهيزات جامعة المنوفية الأهلية و المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها الجامعات المصرية لتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لتهيئة بيئة تعليمية متميزة.