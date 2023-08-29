روسيا تعلن إسقاط طائرة مسيّرة أوكرانيّة ثانية فوق البحر الأسود

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية ثانية فوق البحر الأسود عند الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن طائرة عسكرية أسقطت المسيرة الأولي.

وقالت أن دفاعاتها الجوية اعترضت صاروخا أوكرانيا مضادا للسفن من طراز "نبتون" وصاروخين من نظام HIMARS، إضافة إلى صاروخين مضادين للرادار من طراز HARM.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الروسي عن إسقاط صاروخ من طراز "نبتون" منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.

وحسب بيانات الدفاع الروسية، فقد خسر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي نحو 680 جنديا على محاور القتال الأساسية.