ندوات توعوية بالمجالس والوحدات المحلية لتعزيز قيم الترشيد لدى العاملين بالدقهلية

أكد المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ على أهمية رفع الوعي المائي للمواطنين لترشيد الإستهلاك والحفاظ على المياه.

واضاف نصرأنه من هذا المنطلق وبالتعاون مع إدارة المعلومات والإعلام والتثقيف بمحافظة الدقهلية؛ قامت إدارة التوعية بالشركة بالتنسيق مع إدارة سلامة ومأمونية المياه بعمل سلسلة من الندوات للعاملين بالمجالس والوحدات المحلية خلال شهر أغسطس 2023 بمراكز المنصورة، محلة دمنة، السنبلاوين، دماص، أجا، طلخا.

وأشار إلى أن ذلك جاء لرفع الوعى المائى والتوعية بأهمية الحفاظ على المياه من التلوث والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

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