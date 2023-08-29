خارجية فرنسا: دعم أوكرانيا سيستمر طالما لزم الأمر

تعهدت وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا، اليوم الثلاثاء، أمام المؤتمر السنوي للسفراء، بمواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي "طالما لزم الأمر" على حد قولها، حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت "كولونا"، إن العدوان الروسي لا بد أن يفشل، كما تطرقت إلى العلاقات الفرنسية الإفريقية، وأكدت أن أمامها مستقبلًا مشرقًا.

ولفتت "كولونا"، في كلمتها أمام السفراء إلى أن دعم فرنسا لأوكرانيا العسكري والسياسي والمالي والإنساني والقانوني سيستمر.

وأضافت المسؤولة الفرنسية، أن العدوان الروسي لا بد أن يفشل، قائلة إن موسكو تدمّر منذ 18 شهرًا كل الأطر القانونية والأخلاقية التي تحكم النظام الدولي وترسّخ السلام والاستقرار في العالم.