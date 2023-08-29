مصر أكتوبر: زيارة البرهان لمصر تعكس حرص مصر على إنهاء الأزمة السودانية

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أهمية الزيارة التي يقوم بها الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر، موضحة أن الزيارة تكشف عن حجم دعم الدولة المصرية للسودان الشقيق والحرص على عودة الاستقرار به وإنهاء الأزمة السودانية من أجل الشعب الشقيق.

وأضافت مديح، في بيان لها، أن دعم مصر للسودان يظهر من خلال خطابات وتصريحات الرئيس السيسي في كافة المحافل الدولية حيث يؤكد دائما على ضرورة أن يعود الاستقرار للسودان من أجل شعبه وإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الشقيق، ويؤكد أن ذلك يتحقق من خلال إيجاد حلول سياسية سليمة تهني الأزمة السودانية وتحافظ على البلاد من المعاناة.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل إنهاء الأزمة السودانية، وعودة الاستقرار داخل الأراضي السودانية وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق، مشددة على ضرورة أن تجتمع كل الأطراف والقوى السياسية على مائدة واحدة للحوار وتغليب المصالح العليا للبلاد لإنهاء الأزمة السودانية وحقن دماء الشعب الشقيق.

وأوضحت مديح، أن العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والسودان تجعل القاهرة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق الاستقرار داخل الدولة السودانية، مشيرة إلى أن دعم مصر الدائم للسودان دليل قاطع على الدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية في المنطقة ودورها التاريخي أيضا لعودة الأمن والاستقرار بالسودان.