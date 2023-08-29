علي الحجار ونجوم الأوبرا بمهرجان القلعة ومشاركة دولية من سيريلانكا بالمحكى

يواصل مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة، حفلات النسخة 31، حيث يقام مساء الخميس المقبل، الموافق 31 أغسطس الجاري، على مسرح المحكي 3 حفلات متتالية.

وفي الثامنة مساء، تقدم فرقة الرقص السريلانكية "ranrange dance academy" عرضًا متنوعا يتضمن أعمالا غنائية وتابلوهات استعراضية تعبر عن الطبيعة الفنية للمجتمع المحلى والتراث الإبداعي فى البلاد.

ويقدم نجوم الأوبرا في التاسعة مساء، الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى سهرة مع العندليب تتضمن نخبة من أغانى عبد الحليم حافظ، التى قدمها على مدار مشواره الفنى الحافل وما زالت تثرى الساحة الفنية المصرية والعربية.

وفى العاشرة مساء يقدم الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي باقه من أعماله الغنائية الشهيرة منها: في هويد الليل، وعارفة، والزين والزينة، وذئاب الجبل طالع الشجرة، وما تمنعوش الصادقين، وهنا القاهرة، والمال والبنون، ومن غير ما تتكلمى، ومسألة مبدأ، ولو تعرفى، وعلى قد ما حبينا، وبوابة الحلوانى وغيرها.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة ال31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء حتى ٧ سبتمبر المقبل.