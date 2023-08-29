قصور الثقافة تصدر العدد الجديد لـ"مسرحنا"

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا" العدد 834.

واستهل العدد بتقرير خبري عن عرض "فريدة" الذي حصل على جائزة أفضل سينوغرافيا بمهرجان الزرقاء بالأردن، وتكتب نادين فتح الله عدة أخبار حول عروض: "سجين على مسرح ريفولي، و"فرز تاني" بمسرح سان جورج، و"ضي القمر" بمسرح كنيسة مارينا بشبرا.

وتستعرض همت مصطفى بالتفصيل وقائع حفل ختام وجوائز الدورة "16" للمهرجان القومي للمسرح المصري. وتكتب رانيا زينهم أبو بكر حول تجربة "الخوف كبيان فني" التي استقبلها مسرح روابط وتجمع بين المنطقة العربية وأوروبا الشرقية.

وفي قسم الحوارات والتحقيقات تستعرض رنا رأفت وسامية سيد آراء الفائزين بجوائز الدورة 16 بالمهرجان القومي في ملف خاص.

وفي باب رؤى تكتب سارة أشرف القمر لو غاب .. ثأر عفا عيه الزمن، وتكتب د. داليا الدسوقي بارباس يعيد طرح القضية من جديد في "يهودي مالطا".

وفي باب نوافذ يكتب عيد عبد الحليم عن "مسرح الفلاحين وجماليات مسرحة الأماكن المفتوحة"، ويستعرض أحمد محمد الشريف كتاب "الممثل المسرحي المصري والتوثيق" ضمن إصدارات المهرجان القومي.



ويبحر بنا د. سيد علي إسماعيل في الجزء السابع من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "عروض كشكش بك المتتابعة". وتكتب همت مصطفى تكتب تقريرا عن أهم مستجدات الدورة "30" لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

جدير بالذكر أن جريدة "مسرحنا" الالكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح عادل العدوي، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.