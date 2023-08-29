أحمد العوضى لجمهوره: "التيشيرتايه صفرا بس وعهد الله القلب أبيض"

نشر الفنان أحمد العوضى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة جديدة له يشارك بها جمهوره.

وظهر العوضي يرتدي اللون الأصفر، وعلق على الصورة "التيشيرتايه صفرا بس وعهد الله القلب أبيض"، وتفاعل الجمهور مع صورة العوضى بشكل كبير.

وشارك الفنان أحمد العوضى فى السباق الرمضانى بمسلسل "ضرب نار"، وتدور أحداثه حول جابر الشاب الصعيدى الذى يتورط فى الثأر ويغادر الصعيد للقاهرة، ليلاقى مهرة فتاة من شبرا ويقع فى غرامها ويتم الزواج، ويتورط مع أحد أقاربه فى تجارة مشبوهة ويتم سجنه، وتتصاعد الأحداث بشكل درامي.

والمسلسل بطولة أحمد العوضى، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصرى، أحمد بدير، سهير المرشدى، إنتصار، إيمان السيد، تأليف ناصر عبدالرحمن والإخراج مصطفى فكرى.