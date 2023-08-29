أردوغان يعتزم الاجتماع مع بوتين قبل بدء الجمعية العامة للأمم المتحدة

توقع مصدر سياسي في أنقرة، أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين شهر سبتمبر المقبل، قبل بدء الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر المقبل.

وقال المصدر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الثلاثاء- "سيجتمع أردوغان وبوتين قبل افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز ذلك"، مضيفا أن الموعد المحدد لا يزال قيد المناقشة.

وأشار المصدر إلى أن الرئيسيين يعتزمان "مناقشة آفاق الحل السلمي" للصراع في أوكرانيا بشكل مستفيض.

بالإضافة إلى ذلك، قال المصدر إن أردوغان وبوتين سيناقشان صفقة الحبوب الأصلية والبدائل المحتملة وقال: "لقد أعربت أنقرة مرارا وتكرارا عن موقفها، بما في ذلك تصريح (وزير الخارجية التركي حقان) فيدان مؤخرا في كييف بأن النسخة الأولية من صفقة الحبوب هي الأفضل، على عكس البدائل الافتراضية، من حيث طريق الإمداد ".

وأضاف "في روسيا، سيناقش الرئيسان إحياء الاتفاق في صيغته السابقة بشكل عام. لكن الطرق البديلة المحتملة لتوريد الحبوب إلى الدول المحتاجة ستكون أيضا مدرجة على جدول الأعمال ".

يذكر أنه وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي في تركيا لوكالة تاس إن اجتماعا بين بوتين وأردوغان سيعقد في سوتشي، ربما في 4 سبتمبر. وقالت وكالة بلومبرج نقلا عن مسؤولين أتراك، إن أردوغان قد يزور روسيا في 8 سبتمبر، لكن الرئاسة التركية رفضت التعليق على ذلك.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق إن الرئيسين سيجتمعان قريبا، لكنه لم يحدد موعدا محددا للاجتماع.

