الأونروا تؤكد التزامها بالنهوض بالتعليم في قطاع غزة بعد عودة 300 ألف طفل للمدارس

أكد مدير شئون الأونروا في غزة توماس وايت، التزام الوكالة الأممية بالنهوض بالتعليم في قطاع غزة بعد عودة 300 ألف طفل إلى المدارس، حتى في ظل الظروف الصعبة.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة أن وايت قال إن الوكالة حريصة على "تزويد أطفال لاجئي فلسطين بتعليم عالي الجودة وبالمهارات الحياتية التي يحتاجون إليها، بما في ذلك ليكونوا قادرين على العثور على وظائف والانضمام إلى سوق العمل في المستقبل".

وتدير الأونروا 288 مدرسة في قطاع غزة ويعمل لديها الآن أكثر من 9،300 معلم ومعلمة، وقد افتتحت الوكالة 3 مدارس جديدة في خان يونس بجنوب القطاع ومدينة غزة لاستيعاب زيادة في عدد الطلاب قدرها أكثر من 4،600 طفل هذا العام.

وقال مدير شئون الأونروا في غزة "كان من الرائع أن نرى مدى سعادة الأطفال بالعودة إلى المدرسة، لقد أصبحت مدارس الأونروا في غزة – بالنسبة للعديد من الأطفال – واحدة من الأماكن القليلة جدًا التي يمكن للأطفال أن يكونوا فيها أطفالًا، إنها مكان يتعلمون فيه ويكبرون ويلعبون ويكوّنون صداقات ويمارسون أنشطة في الهواء الطلق".

