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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع وزير النقل ملف مطار بيروت

رئيس حكومة تصريف
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، ملف مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت، وذلك خلال لقائهما اليوم بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وقال حمية - عقب اللقاء - إنه طلب أن يكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء البند المتعلق بمصلحة الملاحة الجوية وتعيين الأشخاص الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية لتوفير العدد المناسب للمطار ولمصلحة الملاحة الجوية.

أضاف أنه عرض على ميقاتي إجراء دورات تدريب عبر منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، للموظفين الجدد أو الموظفين الحاليين الذين لم يخضعوا سابقا لدورات تدريبية.

أوضح أنه طرح أيضا مشروعات تنظيف مجاري مياه الامطار، مطالبا بأن يكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة بند يتعلق بصيانة الطرق.

لبنان نجيب ميقاتي مطار رفيق الحريري