العليا لأخلاقيات البحث العلمي تعقدُ اجتماعَها الخامس عشر بجامعة الفيُّوم

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم عُقِدَ الاجتماعُ الخامس عشر للجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي في العام الجامعي (2022/2023)، وذلك بحضور أ.د عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، والسادة أعضاء اللجنة، وذلك اليوم الأحد الموافق 27-8-2023م بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزية.

وفي بداية الاجتماع رحَّبَ أ.د عرفه صبري بالسادة الحضور، وأشادَ سيادتُهُ بالجهود التي تبذلُها اللَّجنةُ، مُثَمِّنًا الدَّورَ الذي تقومُ بهِ من أجل البحث العلمي والباحثين، كما وجَّه سيادتهُ أسمى آيات الشكر والتقدير إلى أ.د زاهر أحمد محمد رئيس اللجنة وإلى السادة الأعضاء.

وقد تم اعتماد الموافقات المبدئية لعدد 43 مقترحًا بحثيًّا، كما تم تشكيل عددٍ من اللِّجان الفرعيَّة لفحص المقترحات البحثية المُقدَّمَة إلى اللجنة، وخلال الاجتماع تمَّ استعراضُ تقرير لجنة المراجعة الداخلية لأعمال اللجنة وذلك في الفترة من سبتمبر ٢٠٢٢م حتى يوليو 2023م، كما تمَّ -أيضًا- استعراضُ بيانٍ إحصائيٍّ عن المُقتَرَحات البحثيَّة التي تمَّ فحصُها منذ تشكيل اللجنة حتى تاريخه، والتي بلغَ عَددُها نحو 243 مقترحًا بحثيًّا، ثمَّ ناقشَ الاجتماعُ الموضوعات المُدْرَجَةَ في جدول الأعمال.