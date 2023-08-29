تعرّف على العائلات الليترجية بالكنيسة الكاثوليكية

تستعرض “البوابة القبطية” في هذا التقرير العائلات اللتيورجية بالكنيسة الكاثوليكية، فأولا نجد الطّقوس الغربية: اللّيتورجيا اللّاتينية أو الرّومانيّة:

1- الطّقس اللّاتيني للكنيسة الرومانية الكاثوليكية الرسولية (مقرّها روما): الطّقوس الشّرقيّة

أوّلاً: اللّيتورجيا الإسكندريّة

1- الكنيسة القبطيّة الكاثوليكية (بطريركية؛ مقرّها القاهرة، مصر).

2- الكنيسة الأثيوبيّة الكاثوليكيّة (متروبوليت؛ أديس أبابا، أثيوبيا).

3- الكنيسة الإريترية الكاثوليكيّة (متروبوليت؛ أسمرة، إريتريا).

ثانيًّا: اللّيتورجيا البيزنطية:

1- الكنيسة الكاثوليكية الرومانية (بطريركيّة؛ مقرّها دمشق، سوريا)

2- الكنيسة البيزنطيّة الكاثوليكية (أبرشية؛ مقرّها أثينا، اليونان)

3- الكنيسة الإيطالية الألبانية البيزنطية الكاثوليكية (أبرشية مقرّها صقلية، إيطاليا)

4- الكنيسة الأوكرانية اليونانية الكاثوليكية (مطرانية، مقرها كييف، أوكرانيا)

5- الكنيسة البيلاروسية للروم الكاثوليك (وتسمى أيضا البيلاروسية البيزنطية الكاثوليكية)

6- الكنيسة الروسية اليونانية (مقرها نوفوسيبيرسك، روسيا)

7- الكنيسة البلغارية اليونانية الكاثوليكية (أبرشية مقرّها صوفيا، بلغاريا)

8- الكنيسة السلوفاكية البيزنطية الكاثوليكية (متروبوليت؛ بريشوف، سلوفاكيا)

9- الكنيسة المجرية للروم الكاثوليك((متروبوليت ؛ نييريجيهازا، المجر)

10- الكنيسة الكاثوليكية البيزنطية في كرواتيا وصربيا (أبرشيّة)

11- الكنيسة الكاثوليكية اليونانية (مطرانية مقرها بلاج، رومانيا)

12- الكنيسة الروثينية البيزنطية الكاثوليكية( متروبوليت؛ بيتسبرغ، الولايات المتحدة الأمريكية)

13- الكنيسة الألبانية البيزنطية الكاثوليكية (أبرشية مقرّها فيير، ألبانيا)

14-الكنيسة المقدونية للروم الكاثوليك (أبرشية مقرّها إسكوبيا، مقدونيا)

ثالثًا: الّليتورجيا الأرمنيّة:

1-الكنيسة الأرمنية الكاثوليكيّة (بطريركية؛ مقرّها بيروت، لبنان)

رابعًا: اللّيتورجيا المارونيّة:

1- الكنيسة المارونيّة (بطريركيّة؛ مقرّها بكركي، لبنان)

خامسًا: اللّيتورجيا السّريانيّة الغربية أو الأنطاكية

1-الكنيسة السريانية الكاثوليكية (بطريركية؛ مقرها بيروت، لبنان)

2-كنيسة الملنكار الكاثوليك (مطرانية؛ مقرّها تريفاندروم، الهند)

سادسًا: اللّيتورجيا الكلدانيّة أو السّريانيّة الشّرقيّة:

1-الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية (بطريركية؛ مقرها بغداد، العراق)

2-الكنيسة السريانية الملبار الكاثوليكية (مطرانية؛ مقرّها كوشيم، الهند).