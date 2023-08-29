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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تعرّف على العائلات الليترجية بالكنيسة الكاثوليكية

ارشيف
ارشيف
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تستعرض “البوابة القبطية” في هذا التقرير العائلات اللتيورجية بالكنيسة الكاثوليكية، فأولا نجد الطّقوس الغربية: اللّيتورجيا اللّاتينية أو الرّومانيّة:
1- الطّقس اللّاتيني للكنيسة الرومانية الكاثوليكية الرسولية (مقرّها روما): الطّقوس الشّرقيّة
أوّلاً: اللّيتورجيا الإسكندريّة
1- الكنيسة القبطيّة الكاثوليكية (بطريركية؛ مقرّها القاهرة، مصر).
2- الكنيسة الأثيوبيّة الكاثوليكيّة (متروبوليت؛ أديس أبابا، أثيوبيا).
3- الكنيسة الإريترية الكاثوليكيّة (متروبوليت؛ أسمرة، إريتريا).
ثانيًّا: اللّيتورجيا البيزنطية:
1- الكنيسة الكاثوليكية الرومانية (بطريركيّة؛ مقرّها دمشق، سوريا)
2- الكنيسة البيزنطيّة الكاثوليكية (أبرشية؛ مقرّها أثينا، اليونان)
3- الكنيسة الإيطالية الألبانية البيزنطية الكاثوليكية (أبرشية مقرّها صقلية، إيطاليا)
4- الكنيسة الأوكرانية اليونانية الكاثوليكية (مطرانية، مقرها كييف، أوكرانيا)
5- الكنيسة البيلاروسية للروم الكاثوليك (وتسمى أيضا البيلاروسية البيزنطية الكاثوليكية)
6- الكنيسة الروسية اليونانية (مقرها نوفوسيبيرسك، روسيا)
7- الكنيسة البلغارية اليونانية الكاثوليكية (أبرشية مقرّها صوفيا، بلغاريا)
8- الكنيسة السلوفاكية البيزنطية الكاثوليكية (متروبوليت؛ بريشوف، سلوفاكيا)
9- الكنيسة المجرية للروم الكاثوليك((متروبوليت ؛ نييريجيهازا، المجر)
10- الكنيسة الكاثوليكية البيزنطية في كرواتيا وصربيا (أبرشيّة)
11- الكنيسة الكاثوليكية اليونانية (مطرانية مقرها بلاج، رومانيا)
12- الكنيسة الروثينية البيزنطية الكاثوليكية( متروبوليت؛ بيتسبرغ، الولايات المتحدة الأمريكية)
13- الكنيسة الألبانية البيزنطية الكاثوليكية (أبرشية مقرّها فيير، ألبانيا)
14-الكنيسة المقدونية للروم الكاثوليك (أبرشية مقرّها إسكوبيا، مقدونيا)
ثالثًا: الّليتورجيا الأرمنيّة:
1-الكنيسة الأرمنية الكاثوليكيّة (بطريركية؛ مقرّها بيروت، لبنان)
رابعًا: اللّيتورجيا المارونيّة:
1- الكنيسة المارونيّة (بطريركيّة؛ مقرّها بكركي، لبنان)
خامسًا: اللّيتورجيا السّريانيّة الغربية أو الأنطاكية
1-الكنيسة السريانية الكاثوليكية (بطريركية؛ مقرها بيروت، لبنان)
2-كنيسة الملنكار الكاثوليك (مطرانية؛ مقرّها تريفاندروم، الهند)
سادسًا: اللّيتورجيا الكلدانيّة أو السّريانيّة الشّرقيّة:
1-الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية (بطريركية؛ مقرها بغداد، العراق)
2-الكنيسة السريانية الملبار الكاثوليكية (مطرانية؛ مقرّها كوشيم، الهند).

أقباط أقباط الكاثوليك