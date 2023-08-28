في أول حوار عقب توليه رئاسة الزمالك.. «البناني» يرد على اتهامه بالانتماء للأهلي: أطالب أبناء النادي المخلصين بدعم اللجنة المؤقتة .. نفتح كل الملفات.. وقادرون على الخروج من الأزمة

البناني: أنا على مسافة واحدة من جميع الأندية

أطالب أبناء النادي المخلصين بدعم اللجنة المؤقتة

نفتح كل الملفات.. والزمالك قادر على الخروج من أزماته

المهمة ثقيلة وهدفنا إنهاء كل العقبات قبل انتخاب مجلس جديد للزمالك

شهدت الساعات القليلة الماضية التي أعقبت قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تعيين الدكتور عماد البناني مديرًا تنفيذيًا ورئيسًا للجنة المؤقتة التي تدير الزمالك حالة من القلق، وحاول بعض المنتمين للنادي الأبيض تصدير صورة سلبية عقب تولي البناني المهمة رسميًا.

ولم تتوقف حملات الهجوم عند اتهام عماد البناني بانتمائه للأهلي، ولكن حاول البعض أيضًا إشعال فتيل الأزمات بالتأكيد على أن هناك مخططا لإسقاط الزمالك.. حول هذه الأمور وملفات أخرى فتح الدكتور عماد البناني المدير التنفيذى للزمالك قلبه في أول حديث عقب توليه المسئولية، وأكد أنه رجل دولة، ويُقدِّر حجم وقيمة نادي الزمالك، وهدفه هو وباقي المجموعة العبور بالنادي العريق لبر الأمان.

وأضاف البناني خلال حديثه الخاص لـ "البوابة نيوز" أنه تابع بكل أسف وحزن الاتهامات التى طالته منذ قرار الدكتور أشرف صبحي بتعينه مديرًا تنفيذيا للزمالك.

وأكد أنه على مسافة واحدة من جميع الأندية، وسبق أن تولى رئاسة المجلس القومي للرياضة وهو منصب رفيع، ولم يحدث أن تم إصدار أي قرارات ضد الزمالك، ودائما أدعم الزمالك، وكذلك الأهلي، ولا أعرف سر قلق البعض، ومحاولتهم ضرب استقرار النادي بترويج شائعات وأكاذيب لإثارة الجماهير.

وتابع البناني أنه جاء خِصِّيصًا للعبور بالنادي الأبيض من الأزمة الحالية، إذْ يقوم هو وباقي اللجنة بمتابعة كل الملفات، ويعمل منذ اللحظة الأولى على حل كل العقبات، وهناك خط مفتوح مع الدكتور أشرف صبخي وزير الشباب والرياضة، وكلنا هدفنا الصالح العالم، ولابد أن يساند الجميع النادي العريق للخروج من هذه الأزمة.

وطالَب البناني الإعلام أيضًا بالوقوف خلف الزمالك، ودعم الإدارة الحالية لحين تسليم النادي للمجلس المنتخب.

وأشار البناني إلى أن اللجنة المُكلَّفة بإدارة نادي الزمالك تضم بجانبه أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي، وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي.

وعقدت اللجنة اجتماعًا مهما مع عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول، وتم الاستماع لجميع مطالبه، ومعرفة المشكلات التى تواجه الفريق خلال فترة الإعداد الحالية، وتم خلال الجلسة التى أقيمت بعد ظهر اليوم التأكيد على تيسير كافة الملفات الضرورية والعاجلة خلال الفترة المقبلة، وحتى انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وإجراء الانتخابات.

وجاءت قرارات اللجنة الثلاثية على النحو الآتي: