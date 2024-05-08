الشامبيونزليج.. تشكيل هجومي متوقع لريال مريد أمام بايرن ميونيخ

يستضيف فريق ريال مدريد الإسبانى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، نظيره بايرن ميونيخ الألمانى، وذلك على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

واستضاف ملعب "أليانز أرينا" مواجهة الذهاب والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، تقدم البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ24 لصالح ريال مدريد، بينما عدل الألماني ليروي ساني النتيجة لبايرن ميونيخ في الدقيقة 53، وبعدها بثلاث دقائق فقط، أضاف المهاجم الإنجليزي هارى كين، هدف التقدم للفريق البافاري من ركلة جزاء، إلا أن فينيسيوس جونيور عاد من جديد وأنقذ الفريق الملكي بعد أن سجل هدفه الثاني من ضربة جزاء فى الدقيقة 83، ليضع كل فريق قدما فى نهائى الشامبيونيزليج.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

ومن المتوقع أن يخوض فريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: جود بيلينجهام - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور.

وتأهل فريق العاصمة الإسبانية، إلى الدور نصف نهائي الشامبيونز ليج على حساب مانشستر سيتي الإنجليزى، وذلك بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 4 أهداف مقابل 3، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابى بأربعة أهداف لكل فريق.

معنويات ريال مدريد

وترتفع معنويات الفريق الملكى فى هذا اللقاء، بعدما توج بلقب الدوري الإسباني، قبل نهايته بـ4 جولات، عقب فوزه على قادش بثلاثة أهداف دون رد، وفى نفس الوقت خسارة غريمه برشلونة أمام جيرونا بأربعة أهداف.

وتعتبر صفوف فريق ريال مدريد مُكتملة فى هذا اللقاء، باستثناء ديفيد ألابا، الذي يُعاني من إصابة بتمزق في الرباط الصليبي.

ريال مدريد الإسباني تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يعرف طريق الفوز في مثل هذه اللقاءات الكبرى، حيث إنه يحمل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب بطولة الشامبيونزليج برصيد 14 لقبًا.

ويرغب «أنشيلوتي» في قيادة الفريق نحو التتويج باللقب من أجل إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، بعد حصده لقب الدوري الإسباني، وسعيه لحصد “الشامبيونز ليج”.