عبد الواحد السيد: أوسوريو سيحصل على الدفعة الأخيرة من راتبه المتأخر خلال ساعات

قال عبدالواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، أن اللجنة التي تدير النادي قامت بإنهاء إجراءات صرف راتب الشهر المستحق للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق وسيحصل المدرب على مستحقاته خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف عبد الواحد السيد في تصريح صحفي مساء اليوم الإثنين، أن جميع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي أكدوا على أهمية ملف كرة القدم بالنادي وشددوا دعمهم المستمر لفريق الكرة من أجل المنافسة بقوة على كافة البطولات.

وقرر نادي الزمالك سفر فريق الكرة الأول إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر استعدادا لخوض المباراة المرتقبة أمام أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا.

ويأتي سفر الزمالك يوم 13 وقبل اللقاء بثلاثة أيام لمنح اللاعبين فترة مناسبة للاستعدادا الجيد اللقاء والتأقلم على الأجواء في تنزانيا .

ويعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته أول سبتمبر المقبل وذلك لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.