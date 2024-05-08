ads
الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

مدير تعليم دشنا: انضباط تام لامتحانات اليوم الأول لصفوف النقل

مدير تعليم دشنا يتفقد
مدير تعليم دشنا يتفقد الامتحانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد طارق نورالدين  مدير عام إدارة دشنا التعليمية شمال محافظة قنا اليوم الأول لامتحانات صفوف النقل داخل مدارس الإدارة.

 بدأ جولته بمدرسة الشهيد حسن رشوان للتعليم الأساسى بمدينة دشنا، مؤكدا على انضباط سير العملية الامتحانية.

كما شدد على ضرورة التصدي لمحاولات الغش وأيضا الحفاظ على سرية الامتحانات.

وشدد  نور الدين، على مديرى المدارس ضرورة تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، مع التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان، ومراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والموجودة بها كراسات الإجابة.

الأمن والسلامة العملية الامتحانية امتحانات صفوف النقل دشنا التعليمية صفوف النقل محافظة قنا مديري المدارس