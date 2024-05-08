مدير تعليم دشنا: انضباط تام لامتحانات اليوم الأول لصفوف النقل

تفقد طارق نورالدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية شمال محافظة قنا اليوم الأول لامتحانات صفوف النقل داخل مدارس الإدارة.

بدأ جولته بمدرسة الشهيد حسن رشوان للتعليم الأساسى بمدينة دشنا، مؤكدا على انضباط سير العملية الامتحانية.

كما شدد على ضرورة التصدي لمحاولات الغش وأيضا الحفاظ على سرية الامتحانات.

وشدد نور الدين، على مديرى المدارس ضرورة تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، مع التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان، ومراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والموجودة بها كراسات الإجابة.