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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

إعلان حالة الطوارئ في ولاية ميشيجان الأمريكية بسبب الأعاصير

إعصار
إعصار
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أعلنت حاكمة ولاية "ميشيجان" الأمريكية "جريتشن ويتمر" حالة الطوارئ في بعض المناطق بالولاية بسبب الأعاصير التي ضربتها.
وقالت ويتمر - في منشور عبر منصة "إكس" نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء - إنها أعلنت حالة الطوارئ في مقاطعات "كالامازو" و"سانت جوزيف" و"برانش" و"كاس" بعدما ضربتها أعاصير شديدة، مشيرة إلى أنه سيتم العمل مع فرق الطوارئ من أجل مراقبة الوضع ومساعدة المواطنين.
من جانبها، قالت عمدة مدينة "بورتاج" بالولاية إن مدينتها تعرضت لخسائر مادية فادحة في المباني السكنية والتجارية بعدما ضرب إعصاران المنطقة، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي.

ولاية ميشيجان الأمريكية حالة الطواريء الأعاصير