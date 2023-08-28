رئيس “الرعاية الصحية” يلتقي محافظ الإسماعيلية لمتابعة آخر مستجدات التأمين الشامل

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وذلك في ختام جولته التفقدية للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

واستعرض اللقاء، آخر مستجدات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والجهود المبذولة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية، والتقدم المحرز في تنفيذ المنظومة ومتابعة نتائجها حتى الآن، كما تطرق إلى مناقشة عددًا من الموضوعات الهامة والمتعلقة بسير عمل المنظومة بالمحافظة لضمان توفير خدمات ورعاية صحية عالية الجودة، وإتاحتها للجميع.

وتناول اللقاء، الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت الصحية المقرر انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل لاستكمال المنظومة بالإسماعيلية، والوقوف على آخر مستجدات أعمال الإنشاءات والتطوير ورفع الكفاءة الجارية بها.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية ترتكز على 66 منشأة صحية، 12 مستشفى بالإضافة إلى 54 مركزًا ووحدة طب أسرة، منوهًا إلى استلام 43 منشأة صحية منهم حتى الآن، ولافتًا إلى أن تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بلغت 10،125 مليار جنيه مصري، وشملت تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية والتشغيل التجريبي للمنشآت الصحية بالمحافظة.

وأشاد «السبكي» بمجهودات العاملين فى قطاع الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وكل الذين أسهموا فى نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتحقيق أهدافها، وأثنى كذلك على دعم محافظ الإسماعيلية المستمر لقطاع الرعاية الصحية والمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة الصحية الجديدة.

وأكد أن هذا اللقاء يعكس التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية ومحافظة الإسماعيلية بتعزيز التعاون والتنسيق للتطوير المستمر لمنظومة خدمات الرعاية الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق رؤية شاملة لتوفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين، وتحقيق التحسينات المستدامة في الرعاية الصحية بجميع محافظات الجمهورية، ومنها الإسماعيلية.

ومن جانبه، أكد اللواء شريف فهمي بشارة، أن محافظة الإسماعيلية أصبحت تشهد مستوى طبي متميز بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي وفر كافة احتياجات المواطنين من الخدمات والرعاية الصحية، موجهًا الشكر للدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية على متابعته لمستجدات التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية باستمرار.

وأضاف “بشارة” أن هناك تحولا كبيرا ونوعيا في الخدمات الطبية والعلاجية بالإسماعيلية، والذي جاء نتيجة جهود متواصلة وتضافر جهود الجميع، مشيرًا إلى أن المنظومة شهدت انفاق مبالغ ضخمة لإنشاء البنية التحتية والتطوير، فضلًا عن تدريب الكوادر الطبية على أعلى مستوى، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات.

تجدر الإشارة، إلى أنه شملت الجولة التفقدية للدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بمحافظة الإسماعيلية، زيارة مجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى القصاصين التخصصي، ومركز طب أسرة حي السلام، ثم لقاء السيد اللواء محافظ الإسماعيلية.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال جولته بالإسماعيلية، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور طارق الحصري، مستشار رئيس الهيئة للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد زيدان، مستشار رئيس الهيئة لشئون الاستثمار الصحي وتعظيم الموارد، والدكتور مايكل رزق، مستشار بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

ورافقه أيضًا، الدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، واللواء هشام شندي، مساعد المدير التنفيذي للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي، والدكتور مؤمن العشماوي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية والمشرف على متابعة المشروعات الإستراتيجية، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة المتابعة والتقييم، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، والدكتور محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية.