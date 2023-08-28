كنده علوش تثير الجدل بأحدث ظهور لها

أثار أحدث ظهور للفنانة كنده علوش الكثير من الجدل، من خلال صورة جمعتها مع زوجها الفنان عمرو يوسف والمطرب الشعبى عبدالباسط حموده.

ونشر المطرب عبد الباسط حموده صورة جمعته مع كنده علوش وعمرو يوسف وعلق عليها "نجم الأغنية الشعبية عبدالباسط حموده مع عمرو يوسف وكنده علوش، احلى سيلفى ده ولا ايه".

وظهرت الفنانة كنده علوش بشكل مختلف وزياده فى الوزن، وانقسمت التعليقات التى أرجعت السبب لقلة الأعمال الفنية لإهتمامها بالبيت أكثر، وهناك فريق آخر علق ربما تكون تنتظر مولودا.

قدمت كنده علوش العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "المصلحه" ، "ولاد العم" ، "واحد صحيح" ، "برتيتا"، "هيبتا" مسلسل "على كف عفريت"، "عد تنازلي"، "إلا أنا".