لأول مرة.. مصطفى شوقي فى مهرجان القلعة وأحمد جمال على المحكى

يواصل مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، حفلات الدورة 31، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث يقام حفلين مساء الأربعاء المقبل، الموافق 30 أغسطس الجاري، على مسرح المحكى.

في الثامنة مساء يقدم الفنان مصطفى شوقي، الذى يشارك فى الفعاليات لأول مرة مجموعة من اعماله الغنائية الخاصة منها: "ملطشة القلوب، وضارب عليوى، وبومبا، ورموا طوبتى، ويا سمرا" وغيرها.

وفى العاشرة مساء، يقام حفل للفنان أحمد جمال يضم عدد من أعماله الخاصة منها: أضحكي، وخطير، وأنا اشتريت، ويلا نعيش، وقسمة ونصيب، ونشيد العاشقين" وغيرها.

يقام مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته ال31، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، على مسرح المحكي، خلال الفترة من ٢٥ أغسطس الجاري حتى ٧ سبتمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.