أكتوبر المقبل.. تفاصيل حفل كاظم الساهر

يستعد الفنان كاظم الساهر لمقابلة جمهوره، من الجالية العربية في ألمانيا في 1 أكتوبر المقبل، في حفل غنائي ضخم، يقدم فيه القيصر مجموعة من أغانيه الشهيرة فى حضور جمهوره ومعجبيه من الوطن العربي.

ويأتي حفل كاظم الساهر في ألمانيا للجالية العربية، ضمن جولته الأوروبية، التي يقدمها القيصر في العديد من الدول الأوروبية، ويبدأها بحفلته في السويد، ويساعد هذا الأمر على جذب القيصر لجمهور جديد من الغرب، الذين يتمتعون بالاستماع للأغاني الشرقية والطرب الأصيل، الذي يتميز به القيصر في حفلاته.

يذكر أن آخر حفلات القيصر كانت برفقه حسين الجسمي فى دبى وحقق الثنائي نجاحا كبيرا.