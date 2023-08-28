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الإثنين 28 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أكتوبر المقبل.. تفاصيل حفل كاظم الساهر

كاظم الساهر
كاظم الساهر
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يستعد الفنان كاظم الساهر لمقابلة جمهوره، من الجالية العربية في ألمانيا في 1 أكتوبر المقبل، في حفل غنائي ضخم، يقدم فيه القيصر مجموعة من أغانيه الشهيرة فى حضور جمهوره ومعجبيه من الوطن العربي.

ويأتي حفل كاظم الساهر في ألمانيا للجالية العربية، ضمن جولته الأوروبية، التي يقدمها القيصر في العديد من الدول الأوروبية، ويبدأها بحفلته في السويد، ويساعد هذا الأمر على جذب القيصر لجمهور جديد من الغرب، الذين يتمتعون بالاستماع للأغاني الشرقية والطرب الأصيل، الذي يتميز به القيصر في حفلاته.

يذكر أن آخر حفلات القيصر كانت برفقه حسين الجسمي فى دبى وحقق الثنائي نجاحا كبيرا.

الفنان كاظم الساهر موعد حفل كاظم الساهر