اليوم.. انطلاق أعمال تحضيرات الدورة الـ112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

انطلقت اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اللجنة الإقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للتحضير لاجتماعات الدورة 112 للمجلس على المستوى الوزاري المقرر عقدها يوم الخميس المقبل.

وتناقش اللجنة، التي تنعقد برئاسة اليمن وحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإقتصادية بالجامعة السفير على بن إبراهيم المالكي ، بنود مشروع جدول أعمال الدورة وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس في دورته السابقة 111 ونشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين والملف الإقتصادي والإجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية المقرر عقدها في مملكة البحرين 2024 فيما يتعلق بالجوانب الإقتصادية .

كما تناقش اللجنة بندا حول التحضير والإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية المقرر عقدها في نواكشوط في نوفمبر القادم ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الإتحاد الجمركي العربي .

وتبحث اللجنة أيضا بنودا تتعلق بدعم الإقتصاد الفلسطيني وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2021 ومسودة النظام الاساسي للصندوق العربي الأفريقي المشترك للحد من مخاطر الكوارث ودعم جهود إنقاذ الموسم الزراعي في جمهورية السودان والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.

وكانت قد عقدت أمس اجتماعات اللجنة الإجتماعية للمجلس للتحضير لأعمال هذه الدورة فيما يتعلق بالملف الإجتماعي.