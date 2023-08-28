الأنبا عمانوئيل يترأس قداس المناولة الاحتفالية برعية العائلة المقدسة بجراجوس

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية العائلة المقدسة، بجراجوس.

جاء ذلك بمشاركة الأب إسطفانوس زكي، والقمص روفائيل ناشد، والأب ماركو ناجي، والأخوات الراهبات، حيث تحدث في كلمة العظة مع المحتفى بهم حول "عظمة وعمق محبة يسوع للبشر"، التي تتجلى في سر الإفخارستيا "الحضور الدائم ليسوع في وسطنا".

وأكد الأب المطران أن سر التناول هو غذاؤنا الروحي الأساسي، الذي يدفعنا إلى تجسيد حضور يسوع في العالم، من خلال حياتنا اليومية.

وحث راعي الإيبارشية الجميع على المواظبة في حضور القداس الإلهي، وتشجيع جميع المحيطين بنا، لفعل ذلك. وفي ختام الاحتفال، شكر الأنبا عمانوئيل جميع المشاركين في مسابقة الكتاب المقدس.

وانتهت الذبيحة الإلهية بتوزيع الهدايا التذكارية على أبناء وبنات المناولة الأولى، من قبل المطران، الذي عبر عن امتنانه للقائمين على اليوم.