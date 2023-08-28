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الإثنين 28 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة «دور ثان».. بدء امتحانات «الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل»

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة، امتحان الدور الثاني.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (علوم) امتحان الدور الثاني في مادة "الجيولوجيا، والعلوم البيئية"، لمدة 3 ساعات،  كما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان مادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، لمدة ساعتين.

كما بدأ طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة "علم النفس والاجتماع"، لمدة 3 ساعات.

بينما يؤدي  طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الأحياء)"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)"، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة أولى".

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