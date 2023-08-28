حبس شاب 4 أيام لاتهامه بهتك عرض تلميذة في البحيرة

قررت النيابة العامة بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، منذ قليل، حبس "محمد.س.م"، 23 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدي الجنسي على "س.ح.ع"، 10 سنوات، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، في المحضر رقم 22663 جنح إيتاي البارود لسنة 2023.

وتعود أحداث القضية حينما تلقى مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بلاغا من والدة المجني عليها يفيد بقيام المتهم باستدراج ابنتها لإعطائها بعض الأغراض وجذبها لأحد الحقول المجاورة للمساكن والتعدي عليها.

وتحرر المحضر بالواقعة يحمل رقم 22663 لسنة 2023 وبالعرض على جهات التحقيق أصدرت قرارا بحبسه 4 أيام احتياطيا عقب ورود تحريات المباحث بصحة الواقعة.

وقال محمد حمادة المحامي ومسئول وحدة الدعم القانوني بمؤسسة بنت النيل، بأن الواقعة تمثل حلقة جديدة من حلقات مسلسل العنف ضد الاطفال وتتجلى خطورتها كونها صادرة ممن يفترض فيهم الثقة الجار العاقل الرشيد، مما ينبئ بخطر داهم يهدد سلامة الأطفال يستوجب الحيطة والحذر، والعمل على زيادة الوعي والتوعية المستمرة للأسر لمنع تكرار مثل تلك الوقائع المشينة.

وأعرب عن ترحيبه بكافة الإجراءات التي اتخذتها جهات التحقيق أبرزها التعامل بجدية وحزم حيال الواقعة لمدى جسامة الفعل الإجرامي، وكذلك السرعة في الإجراء والتي أسفرت عن ضبط المتهم خلال ساعات معدودة، بالإضافة لأسلوب التعامل مع المجني عليها والأخذ في الاعتبار طفولتها التي تحتاج لمعاملة خاصة.

وشدد على ضرورة إقرار مزيد من الحماية التشريعية والاجرائية لتمثل رسالة ردع شديدة لمواجهة تلك السلوكيات المشينة التي تهدد أمن وسلامة النساء والأطفال.