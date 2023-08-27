"حماة المستقبل" يعلن دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، دعمه وتأييده المطلق لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال الدور التنموي الكبير الذي بدأه الرئيس منذ توليه المسئولية.

وقال رئيس الحزب، في بيان رسمي، إن الحزب يعكف من الآن وحتى انتهاء الماراثوني المقبل والاستحقاق الانتخابي الأهم في تاريخ الأمة المصرية، على تنظيم عدد من الفعاليات الجماهيرية لتفعيل الدور التوعوي المنوط بنا، لتعريف المواطنين بالإنجازات التي تحققت وكذا ما وراء الهجمة العنيفة التي تتعرض لها الدولة المصرية.

وأضاف أن الرئيس السيسي، تولى المهمة في ظرف تاريخي ودقيق وبالرغم من ذلك نجح في إحداث طفرة تنموية كبيرة رغم التحديات، في كافة المجالات والقطاعات بالدولة، وهو ما يجعلنا حريصين على توليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر 2030.

ولفت إلى أن سعي الرئيس السيسي الدائم لتثبيت أركان الدولة وبناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وكذلك عودة التأثير المصري في المحيط الإقليمي والدولي والجهود الكبيرة التي يبذلها في إحلال السلام الإقليمي والعالمي، يعزز من تواجدنا كظهير سياسي للدولة المصرية والقيادة السياسية الحكيمة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في عهده في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وإقامة نهضة تنموية شاملة من خلال تدشين العديد من المشروعات وعودة الدور التاريخى والمحورى للدولة المصرية وكلمتها المسموعة تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية، وهوا ما بدا في أن المجتمع الدولي أصبح يؤيد رؤية مصر تجاه جميع القضايا.

واختتم حديثه بالقول: إن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، أضحى ضرورة قومية ومطلب شعبي لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة وغير المسبوقة في تاريخ مصر والتي امتدت لجميع المحافظات والمناطق الحدودية والنائية على مستوى الجمهورية.