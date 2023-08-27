تغيير رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك

أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الأحد، بيانا جديدًا بشأن نادي الزمالك.

وقالت الوزارة فى بيانها: بالإشارة إلى انتهاء المهلة القانونية المقرره لقبول الاستقالة المقدمة من مجلس إدارة نادى الزمالك، وفى ضوء الإجراءات القانونيه المتخذة لإدارة شئون النادى خلال الفترة المقبلة، أصدرت مديرية الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة قرارًا يتضمن تكليف الدكتور عماد مصطفى البناني رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق للعمل مديرًا تنفيذيًا لنادى الزمالك ورئيسًا للجنة المشكلة لإدارة شئون النادى، وذلك نظرًا للخبرات الواسعة التى يتمتع بها في المجال الرياضي وقدرته على إدارة شئون النادى مع اللجنة المشكلة خلال الفتره المقبله لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى علي وفق أحكام قانون الرياضة 71 لسنه 1971مع توجيه الشكر اللواء حسن موسي.

وتابعت: من المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شئون النادى تشكيل لجان نوعية من أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادى وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادى، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بندًا لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادى الزمالك وذلك فى ضوء قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المعمول بها فى نادى الزمالك.