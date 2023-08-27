الدورى الإنجليزى.. صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة نيوكاسل

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نيوكاسل، وذلك بعد قليل على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: إندو - أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - كودي جاكبو.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثامن برصيد 4 نقاط، وذلك بعد جولتين من البريميرليج تعادل فى الأولى وحقق فوز عريض فى الثانية، بينما يحتل نيوكاسل المركز الـ 12 برصيد ثلاث نقاط فقط، بعد الفوز فى الجولة الأولى والهزيمة فى الثانية.