محافظ جنوب سيناء يتابع الموقف المالي للمشروعات

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماع المجموعة الاقتصادية التي تضم جميع الإدارات المالية والمختصة، بحضور القيادات التنفيذية، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ اليوم الأحد.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع المشروعات الجديدة بخطة العام المالي 2023/2024 الربع الأول وموقف التعاقدات بالمدن.

كما تابع المحافظ الموقف المالي للمشروعات، وموقف المستحقات الخاصة بالشركات المنفذة للمشروعات، وكذا موقف الإيرادات ومستحقات الدولة بمختلف أنواعها وبحث سبل تعظيم تلك الموارد.

يأتي ذلك في اطار المتابعة المستمرة الدورية الاسبوعية للمشروعات الجارية علي أرض محافظة جنوب سيناء، للوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل اية عقبات قد تواجه التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المشتركة.

وفي سياق آخر عقد محافظ جنوب سيناء، اجتماعا لمناقشة إنهاء توريدات الاجهزة الميدانية الخاصة بمركز معلومات شبكات المرافق والوقوف علي آخر المستجدات لما تم من رفع للشبكات والتدريب الميداني علي رخص البرامج لقيام جهاز المرافق بالمهام المنوطة به.

جاء ذلك خلال لقائه اللواء محمد عياد والمهندس أحمد كمال نائب المدير التنفيذي لشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمهندس عيسى متولي عوض الله رئيس جهاز معلومات شبكة المرافق.