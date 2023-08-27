سيلفان فيريرا يكتب: هجوم تيت 1968.. فشل المخابرات الأمريكية.. والجيش الشعبى ينجح فى خداع أمريكا ويحقق انتصارًا مذهلاُ فى فيتنام

الأحد 27/أغسطس/2023 - 05:30 م

فى نهاية يناير ١٩٦٨ كان هجوم تيت بمثابة مفاجأة كبرى للقوات الأمريكية فى فيتنام. وقبل الخوض فى تفاصيل العمليات العسكرية، من الضرورى أن نفهم كيف تمكنت القوات الشيوعية - الفيتكونج (VC) والجيش الشعبى الفيتنامى (VPA) - من خداع أجهزة المخابرات الأمريكية وأجهزة استخبارات حليفتها الفيتنامية الجنوبية.

تفسير وتبادل المعلومات

وبعد مرور المفاجأة حاولت وكالات الاستخبارات الأمريكية (CIA، NSA، DIA) وكذلك هيئة الأركان العامة الفيتنامية الجنوبية فهم الأسباب التى جعلتهم عاجزين عن التنبؤ بالهجوم الشيوعي. الإجابة الأولى كانت فى التفسير الخاطئ للمعلومات "الأولية" التى تم جمعها فى الميدان أو عن طريق SIGINT (ذكاء الإشارة = الذكاء الإلكتروني). فى تقرير أعدته وكالة المخابرات المركزية فى أبريل ١٩٦٨ظهر بوضوح أن المعلومات والوثائق التى أثارت هذا الهجوم الشيوعى قد تم جمعها فى الفترة ما بين ١٥ و٣٠ يناير ١٩٦٨.

لم تكشف هذه الوثائق عن خطة شاملة لم تفهمها الأجهزة الأمريكية بل كشفت عن جوانب مختلفة من هذه الخطة: سلسلة من الهجمات المخطط لها فى منطقة الهضاب العليا أو هجمات منسقة على نطاق واسع حتى أن بعض الأهداف تم تحديدها. وفى جميع أنحاء جنوب فيتنام أدت الزيادة فى حركة الاتصالات اللاسلكية للعدو واعتراض وفك رموز العديد من الرسائل التى أفرزت مثل هذه الأعمال إلى إثارة شكوك أجهزة الاستخبارات. لكن لم تسمح لهم باكتشاف "كثافة الهجوم أو تنسيقه أو توقيته" ككل.

لم تكن هذه المؤشرات كافية للتنبؤ باللحظة الدقيقة لمثل هذا الهجوم، كما يؤكد تقرير وكالة المخابرات المركزية على حقيقة أن كل هذه المعلومات قد تم نقلها حسب الأصول إلى الدارات العسكرية فى سايغون وواشنطن. وأخيرا فقد أورثت طبيعة الصراع متلازمة "الذئب الباكي" – تلك المتلازمة التى تؤدى إما إلى زيادة الحذر أو المبالغة فى التهديد. فى هذا التقرير تصر وكالة المخابرات المركزية أيضًا على تجزئة المعلومات داخل المنظمات العسكرية والسياسية الشيوعية. ولم يتم إبلاغ سوى عدد قليل من الرجال المسئولين فى القيادة العليا بالتاريخ الدقيق للهجوم وطبيعته.

تيت: لحظة استثنائية

فى بعض الأحيان لا يقدر الغرب من أهمية هذا العامل فهم الذين لا يفهمون مكانة هذا المهرجان فى الثقافة الفيتنامية: إنه بكل بساطة العامل الأكثر أهمية. إنه يرمز إلى وحدة وتضامن الشعب الفيتنامى بعيدا عن الانقسامات الطائفية. لم يكن أحد من شعب فيتنام الجنوبية يتخيل أن الشيوعيين ستجازف بتنفير سكان المدينة من خلال خرق الهدنة. وبهذا اليقين الزائف حصل الشيوعيون على فائدة عملياتية هائلة منذ أن خفضت القوات الفيتنامية الجنوبية والشرطة من حذرها الأمر الذى سهل تسلل العديد من جنود الفيتكونج إلى قلب المدن، كما سمحت هيئة الأركان العامة الفيتنامية الجنوبية بشكل منطقى لـ ٥٠٪ من القوى العاملة بالذهاب فى إجازة لقضاء هذه العطلة مع العائلة. من جانبه اعتقد الجنرال ويستمورلاند القائد الأعلى للقوات الأمريكية فى فيتنام الجنوبية أن الهجوم سيحدث ولكن ليس أثناء الهدنة (٤٨ ساعة) التى أعلنها المتحاربون منذ بداية الصراع.

طبيعة التهديد

كان من الواضح من خلال المعلومات المتاحة للأمريكان أن المدن (مثل بليكو وفو كوونج) سيتم استهدافها بأعمال منسقة واسعة النطاق. منذ نوفمبر ١٩٦٧كان الهدف من الهجوم على بلدة داك تو الحدودية المنسية من قبل أربعة أفواج نظامية من APVN هو جذب أكبر عدد ممكن من الوحدات القتالية الأمريكية بعيدًا عن البلدات المستهدفة بالهجوم وقد كانت فى هذه الحالة فرقة مشاة (فرقة المشاة الرابعة). لكن لم يكن هناك ما يجعل من الممكن اكتشاف أن هذه الهجمات ستأتى أيضًا من داخل المراكز الحضرية وأنها ستستهدف جميع نقاطها الاستراتيجية: مراكز القيادة المدنية والعسكرية، ومحطات الراديو، ومراكز الشرطة، وحاميات الفيتناميين الجنوبيين. الجيش. كان الشيوعيون قد خططوا بالفعل لشن هجمات ضد هذه الأهداف من خلال تسلل قوات كوماندوز الفييت كونج إلى المدن والهجمات المستمرة والتنسيق مع الهجمات القادمة من خارج المناطق الحضرية والموكلة إلى APVN. كان هذا التهديد المزدوج بمثابة ولادة انتفاضة شعبية مواتية للشيوعيين.

تقليل أخلاقي

كانت التقارير الأمريكية لعدة أسابيع تشير إلى انخفاض معنويات العدو بعد سلسلة طويلة من النكسات. وبذلك لم يتم تقييم إمكانات الخصم. ذلك أن غالبية القادة السياسيين والعسكريين لم يصدقوا أن الشيوعيين قادرون على تنفيذ مثل هذا الهجوم. ومع ذلك أعلن الجنرال جي. ويلر رئيس هيئة الأركان المشتركة (رئيس أركان الجيش الأمريكي) فى ١٨ ديسمبر (بعد ٢٣ عامًا ويومين من اندلاع الهجوم الألمانى فى آردين) أنه سيكون هناك "احتمال لهجومً شيوعيً مشابهً للجهود الألمانية اليائسة خلال معركة أردن".

لتعزيز مخاوف الجنرال ويلر أطلق الأمريكان فى ٥ يناير ١٩٦٨ إحدى الوثائق العديدة التى تم الاستيلاء عليها خلال معركة داك تو. هذه الوثائق كانت تحتوى على الأمر الآتى "استخدام هجمات قوية وانتفاضات للاستيلاء على القرى والمدن وستغمر القوات الريف وسيتعين عليهم التقدم لتحرير العاصمة (سايجون)". فسرت أجهزة الاستخبارات الخاصة ب ـMACV (قيادة المساعدة العسكرية فى فيتنام هذا الأمر على أنه عنصر من عناصر الدعاية الداخلية لإلهام القوات الشيوعية، حيث لم يكن من الصعب التنبؤ بموعد الهجوم العسكري.

ومع النصف الثانى من عام ١٩٦٧ تزايد ضغط الشيوعيين وخاصة الجنود النظاميون التابعون لـ APVN، فى قطاع الفيلق الأمريكى الأول على طول المنطقة المجردة من السلاح (المنطقة المنزوعة السلاح المنصوص عليها فى اتفاقية جنيف لعام ١٩٥٤) مما اضطر ويستمورلاند إلى نقل احتياطياتها شمالًا بعيدًا عن المراكز الحضرية. وهذا من شأنه بالطبع أن يؤدى إلى تسلل قوات الكوماندوز الفيتنامية إلى المدن. وانتهى الأمر بالقائد العام إلى فهم أن تزايد المعلومات المتراكمة لا يبشر بالخير مع اقتراب موعد تيت. لذا فقد ذهب إلى حد اقتراح إلغاء الهدنة وعرضه على حكومة فيتنام الجنوبية. وكما ذكرنا فإن هذا المهرجان من الصعب تهميشه بالنسبة للفيتناميين لم يسمح للحكومة باتخاذ مثل هذا القرار، الذى كان من شأنه أن يقوض سلطتها بشكل أكبر. واقترح الرئيس ثيو تحديد الهدنة بـ ٣٦ ساعة وعدم الإعلان عنها إلا فى اليوم السابق. ولكن كان الأوان قد فات بالفعل لمواجهة موجة المد التى أعدتها القوى الشيوعية وبينما كانت الألعاب النارية والمفرقعات تبشر بقدوم "عام القرد" كان ٦٧ ألف جندى شيوعى قد خرجوا من مخابئهم أثناء موجة الهجوم الأولى.

معلومات عن الكاتب:

سيلفان فيريرا.. حائز على درجة الماجستير فى التاريخ، وهو مؤرخ متخصص فى فن الحرب فى العصر الحديث، وصحفى مستقل له تاريخ حافل فى التدريب وإدارة الأحداث والتحرير والخطابة والكتابة الإبداعية، ألّف العديد من الكتب المرجعية عن الحرب العالمية والحرب الأهلية، وهو أيضًا مستشار لسلسلة وثائقية تليفزيونية، كما يساهم بانتظام فى إصدارات Caraktère منذ عام 2015.. يكتب عن أحداث تيت عام 1968.