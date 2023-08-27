محفظ شمال سيناء يستقبل أعضاء نادي "قادرون باختلاف"

قال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن هناك اهتماما بذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى جميع أجهزة الدولة والقيادة السياسية في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة شمال سيناء.

وأكد المحافظ خلال استقباله أعضاء نادي قادرون باختلاف برئاسة حسن صالح، وأعضاء النادي، أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية تقوم بتقديم حزمة من التيسيرات أمام ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال حسن صالح، رئيس مجلس إدارة نادي قادرون باختلاف، أن النادي يقوم بتقديم مختلف الخدمات لأعضائه ومن بينها إقامة نادي صيفي ومخيم على شاطئ البحر بالعريش، مشيرًا إلى أن مركز التخاطب في المركز يقدم جلسات لعدد 75 طفلًا، وهناك 25 طفلًا آخرين على قائمة الانتظار.

وأضاف صالح، أن فريق الصم بالنادي يلعب في الدوري الممتاز بعد حصوله على المركز الأول في دوري الترقي، وهذا يعد إنجازًا رياضيًا يضاف إلى إنجازات محافظة شمال سيناء في قطاع الرياضة.