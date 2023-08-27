لجنة التحقيق الروسية تؤكد مقتل مؤسس "فاجنر" في حادث تحطم طائرته الخاصة

الأحد 27/أغسطس/2023 - 02:50 م

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأحد، تحديد هويات جميع الأشخاص العشرة الذين قتلوا في كارثة جوية وقعت بمقاطعة تفير شمال موسكو، وذلك بناء على نتائج الفحوصات الجينية.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها، أوردته قناة "روسيا اليوم"، إنه "في إطار التحقيق في حادث تحطم الطائرة في منطقة تفير، تم الانتهاء من الفحوصات الجينية الجزيئية".

وأضافت أنه: "تم التعرف على هويات جميع القتلى العشرة، والتي تتوافق أسماؤهم مع تلك الواردة في قائمة ركاب الطائرة في الرحلة المنكوبة".

وكانت هيئة الطيران الروسية، قد أكدت في وقت سابق، تواجد مؤسس مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين، والرجل الثاني في مجموعة "فاجنر" دميتري أوتكين، على متن الطائرة.