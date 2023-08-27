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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقابة الصحفيين تطالب بوقف هدم جبانات السيدة عائشة والإمام الشافعي

هدم جبانات الاسلامية
هدم جبانات الاسلامية
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تطالب اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين بوقف عمليات هدم الجبانات فى منطقتى السيدة عائشة والإمام الشافعى.
وتؤكد اللجنة أن القاهرة تعد واحدة من المدن التاريخية المتفردة، لذا أدرجت على قوائم منظمة اليونسكو كممتلك تراث عالمي عام 1979م، اعترافًا من العالم بأهميتها الكبرى، وتأكيدًا على ضرورة الحفاظ المتكامل على نسيج المدينة التاريخى وما يمثله من قيم حضارية وثقافية وتراثية مهمة تلعب دورًا بارزًا فى تأصيل الهوية وتعزيز الانتماء لدى جموع المصريين، إضافة إلى أن عمليات الهدم تتسبب فى القضاء على حقبة كانت شاهدة على تطور العمارة الجنائزية فى مصر.

وتشدد اللجنة الثقافية على أن تلك المقابر لا تقل قيمة عن نظيرتها الفرعونية، التى تعمل الدولة على صيانتها وترميمها، وتسليط الضوء عليها، باعتبار أن كلًا منهما يكمل الآخر فى مسيرة حضارة يشهد لها العالم بثراء التنوع فى المدينة الخالدة، كما أن هناك العديد من البدائل، التى يمكن تنفيذها إذا كانت الدولة ترغب فى تيسير حركة المرور بتلك المنطقة، دون المساس بالمقابر التاريخية، والتعامل معها على أنها كبش فداء.

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