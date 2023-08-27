كشف غموض سرقة مبلغ مالى من خزينة فى محل ملابس بالخصوص

تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض سرقة مبلغ مالى من خزينة فى محل ملابس بمدينة الخصوص فى محافظة القليوبية حيث تبين ان وراء ارتكاب الواقعة عامل المحل قام بالاستيلاء على المبلغ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير امن القليوبية اخطارا من مامور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغا من صاحب محل ملابس بدائرة القسم يفيد سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة حديدية بالمحل خاصته .



فتم تشكيل فريق بحث قادى مدير ادارة البحث الجنائى فى مديرية امن القليوبية وتوصلت التحريات الى ان وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحل و مقيم بمحافظة أسيوط.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن جزء من المبلغ المستولى عليه بمكان إخفائه بمنزل غير مأهول بالسكان ملك أحد أقاربه، وقرر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.