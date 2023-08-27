كولر يمنع رحيل «عبد المنعم» إلى السعودية

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بشكل قاطع فكرة رحيل محمد عبد المنعم مدافع الفريق والمنتخب الأول بعدما وصلت إليه تأكيدات تُفيد بوجود اهتمام عدد من الأندية السعودية بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن كولر تمسك باستمرار محمد عبد المنعم في صفوف الأهلي بل وجميع العناصر الأساسية التي لا غني عنها من أجل الاستمرار في حصد الألقاب، وأنه يرفض تمامًا تفريغ الفريق من نجومه الأساسيين بعيدًا عن الإغراءات المالية.

وكان «عبد المنعم» قد تلقى اتصالات من أندية الاتفاق والوحدة السعوديين من أجل الظفر بخدماته بعدما قدًم مستويات كبيرة ومميزة للغاية مع الأهلي وساهم بقوة في حصد الفريق الأحمر خمس بطولات ما بين محلية وقارية الموسم الماضي، كما أنه يتضمن العناصر التي تلعب بشكل أساسي في صفوف المنتخب الأول تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا.