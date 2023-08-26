محمد طارق: أسعى لتقديم مستوى قوي مع فيوتشر الموسم المقبل

قدم محمد طارق حارس مرمى الفريق الأول بنادي فيوتشر، مستوى قوي خلال مباراة فيوتشر الودية أمام سبورتنج.

وحقق فريق فيوتشر الفوز على سبورتنج وديا بهدفين مقابل هدف، ضمن معسكر الفريق بالأسكندرية، استعدادا للموسم الجديد.

وقال محمد طارق في تصريحات صحفية أنه يسعى لتقديم أفضل مستوى له مع فيوتشر خلال الموسم المقبل، وتطوير مستواه بالشكل المطلوب ويعمل على ذلك في الوقت الحالي.

وأكمل أنه وضع لنفسه نظام تدريب خاص، حتى يصل لأعلى مستوى خلال الفترة المقبلة، تحت إشراف الجهاز الفني ومدرب حراس مرمى الفريق خالد عبدلله.

وأكد أنه يتدرب في مناخ يساعده على التطور بشكل كبير، ويستفيد من جميع خبرات حراس الفريق، خاصة من الحارس الأول محمود جنش والذي يمتلك خبرات كبيرة تضعه ضمن أفضل حراس المرمى في مصر.

وتابع طارق أن هدف كل اللاعبين في فيوتشر تحقيق نتائج جيدة، خلال منافسات الموسم المقبل، من أجل حصد بطولة للنادي خلال الموسم القادم.

وخضع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر اف سي للقياسات البدنية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة، وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.