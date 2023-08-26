هالة صدقي تكشف موقفها من الجزء الثاني لـ"جعفر العمدة"

أعربت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها بالتكريم خلال مهرجان القاهرة للدراما عن دورها في مسلسل جعفر العمدة، وخاصة أن التكريم جاء بإجماع معظم المشاركين.

وقالت هالة صدقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إنها سعيدة بالجائزة، ولكن أكثر ما يسعدها آراء الناس في الشارع، مضيفة:"أنا واخدة جائزة الجمهور من آخر يوم في رمضان.. خاصة أن عدد المشاهدات وصلت لأكثر من 4 مليار، وانا فعلًا خدت الأوسكار العربي".



وأضافت :"أحب العمل مع محمد سامي كثيرًا.. ومحمد رمضان ممثل رائع وموهوب، وفي كيميا عظيمة بيننا، والشركة المنتجة لم تحدد الجزء الثاني لمسلسل جعفر العمدة، ولكن الأكيد أنها تريد تقديم أفضل شيء للمشاهد.. وتحدثنا بعد رمضان مباشرة عن جزء ثان لجعفر العمدة.. ولو تم التأكيد على الجزء الثاني فبالطبع ستكون الأولوية له".