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السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس غرفة الإسماعيلية: دفع عجلة التصدير وفتح أسواق جديدة على رأس الأولويات

أكرم الشافعي رئيس
أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية
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قال أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن دفع عجلة التصدير وفتح أسواق جديدة خلال المرحلة القادمة، أهم الملفات على مائدة مجلس الغرفة التجارية بالمحافظة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أكرم الشافعي خلال تصريح صحفي، أن توجيهات القيادة السياسية واضحة، أهمها دفع قاطرة التنمية الاقتصادية، واتخاذ قرارات عاجلة لتنشيط التصدير وإزالة المعوقات واستطلاع آراء ومقترحات ممثلى القطاع الخاص والتجار والمصدرين للتعرف على مشاكلهم وأهم المعوقات وتحديد روشتة إنقاذ للصادرات المصرية وإيجاد حلول غير تقليدية.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إلي العمل على زيادة دعم الصادرات لإعطاء قدرة تنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.

رئيس غرفة الإسماعلية المدير التنفيذي لصندوق دعم الصادرات تنافسية المنتج المصري الأسواق الخارجية , تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة