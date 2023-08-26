حماة الوطن: خطة إعلامية لمواجهة الشائعات

عقدت أمانة إعلام القاهرة بحزب حماة الوطن اجتماعها التنظيمي تحت إشراف اللواء أ.ح صلاح المعداوي أمين عام القاهرة و المهندس محمد جمال الدين أمين تنظيم القاهرة و المهندس يوسف حسن رشدان أمين إعلام القاهرة.

تم خلال الاجتماع وضع خطة للتحرك الإعلامي خلال المرحلة القادمة و تم الاتفاق علي آليات تنفيذها بما يحقق أهداف الحزب وتنظيم تدريبات وورش عمل لمجموعة الاعلام حول تنمية الوعي بمصطلحاتها وتزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن ما تم إنجازه الفترة السابقة و التأكيد على مزيد من تنظيم الجهود للوصول نحو الأفضل والاستعداد القوي للمرحلة القادمة من الانتخابات الرئاسية وهذا ما يؤكد عليه دائمآ قيادات الأمانة العامة لحزب "حُماة الوطن" بقيادة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، واللواء اركان حرب أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ، واللواء طارق نصير أمين عام الحزب ، والدكتور أحمد العطيفى أمين تنظيم الجمهورية

وتم الاتفاق علي محاور التحرك خلال الشهور القادمة من خلال التواصل مع الجماهير عبر عدة وسائل أهمها إقامة ندوات عن الانتخابات الرئاسية المقبلة.. وتوعيه الشباب اجتماعيًا وسياسيًا للقضاء على الظواهر السلبية التي بدأت تنتشر في الشارع المصري نتيجة للاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمواطن المصري وتوعيته بالحرب التي يديرها أهل الشر الذين يخوضون حربا فكرية من الخارج لغزو العقول وتدمير الأوطان والعمل على تزيف الحقائق وفبركتها ونشر الشائعات لتحريض الرأى العام وبث الفتنة والتحرك الدائم ضد القيادة السياسية التي تعمل بكل إخلاص وتفاني لبناء الجمهورية الجديدة خلال السنوات الماضية واستطاع الرئيس السيسي أن يعبر بمصر و شعبها من جحيم الأزمات و المؤامرات الخارجية.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالتواصل مع جميع القيادات الحزبية على كافة المستويات والحرص التام على القيام بالتواصل مع المواطنين ونشر الطمأنينة والتوعية من خلال أعضاء اللجنة الاعلامية ورفع شعار الإنتماء والوعي.